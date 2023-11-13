شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل باليوم البيئى للتصنيع فى أفريقيا 20 نوفمبر المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، يوم 20 نوفمبر كيوم بيئى للتصنيع في أفريقيا (A/RES/44/237)، في إطار عقد التنمية الصناعية الثاني لأفريقيا فى الفترة من 1991حتى 2000، ومنذ ذلك الحين، تنظم الأمم المتحدة فعاليات في ذلك اليوم في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بأهمية التصنيع في أفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة وتوحيد الجهود لبناء قارة أكثر استدامة وسلاما وازدهارا من خلال دعم سبل وتطور التصنيع المستدام في قارة أفريقيا ودوره في التنمية الاقتصادية.

منظمة الوحدة الأفريقية كانت عقدت دورتها العادية الـ25 لرؤساء الدول والحكومات خلال شهر يوليو 1989. في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتحديد يوم 20 نوفمبر من كل عام ليكون يوم التصنيع المستدام في أفريقيا.

كما يأتي يوم التصنيع في أفريقيا، من أجل التأكيد على ضرورة وضع تصور مسار إنمائي لأفريقيا طويل الأمد لمدة 50 عامًا، والتأكيد على ما تحتاجه إفريقيا لمراجعة جدول أعمال التنمية الخاص بها، وتكييفه بسبب التحولات الهيكلية المستمرة بصورة شاملة، من أجل ضمان النمو الشامل والتنمية المستدامة والوحدة السياسية، وكذلك احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يذكر أن التنمية الصناعية ذات أهمية حيوية في تحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، الشامل للجميع في البلدان الأفريقية. حيث يدعم التصنيع القوي الاقتصادات المحلية ففي نفس الوقت تعمل البلدان الأفريقية على تحقيق معدلات نمو عالية، وكذلك تنويع اقتصاداتها للحد من تعرضها للصدمات الخارجية، والقضاء على الفقر من خلال خلق العمالة والثروة، ومواجهة اثار التغيرات المناخية وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.