شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لأدوية الإستاتين.. حقنة واحدة قادرة على خفض الكوليسترول الضار بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزعم العلماء أن عقاقير الإستاتين، التي يتناولها الملايين يوميًا للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية يمكن استبدالها "في غضون عقد من الزمن" بلعبة تحرير الجينات، حيث يمكن استبدال الستاتينات التي يتناولها الملايين يوميًا بعلاج جيني جديد رائع يخفض نسبة الكوليسترول "الضار" بنسبة تصل إلى 50% بجرعة واحدة، كما يدعي العلماء وهم يشيدون بـ "العالم الجديد الشجاع" البروفيسور كارول واتسون المتخصص فى علاج القلب.



ادوية خفض الكوليسترول

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن استبدال استخدام الستاتين "خلال العقد" عن طريق تعديل الجينات بعقار Verve-101، حيث يغير الدواء الحمض النووي داخل الخلايا المنظمة للكوليسترول لإيقاف الإنتاجن وقد تم علاج 9 منها بنجاح بواسطة Verve-101، ومن المقرر أن تتوسع التجارب.

وقالت الصحيفة، الدواء الجديد الرائع يتلاعب بالحمض النووي داخل الخلايا المنظمة للكوليسترول لإيقاف إنتاج المادة بعد جرعة واحدة، تم الكشف عنه أمس في الجلسات العلمية السنوية لجمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا، وأظهرت نتائج التجربة أن الحقن لمرة واحدة يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL بأكثر من 50%.

وتوقع طبيب القلب في لوس أنجلوس، البروفيسور كارول واتسون، إن التجربة "أظهرت إنه من خلال التعديل الجيني، يمكنك خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بشكل دائم".

ويعتقد الخبراء الذين يقفون وراء العلاج، المسمى Verve-101، أن تأثيره طويل الأمد وربما دائم، واعترفوا بأن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة، وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها تفتح الباب أمام إمكانية علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل فعال أو منعه من أن يصبح مشكلة في المقام الأول.

وقال الدكتور سيكار كاثيريسان، أحد أطباء القلب الذين يقفون وراء الحقن الجديدة Verve-101 ان هذه الحقن قد تغير قواعد اللعبة في علاج أمراض القلب.

وأضاف: "لقد أظهرنا أن العلاج لمرة واحدة يمكن أن يكون هو المستقبل"، وقد تم حتى الآن علاج 9 مرضى يعانون من فرط كوليستيرول الدم العائلي وراثيًا - والذي يسبب ارتفاع مستويات LDL إلى مستويات عالية والتي تؤدي إلى النوبات القلبية – بنجاح، سيتم توسيع التجارب قريبًا لتشمل مجموعات أوسع، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض القلب الحالية، وأضاف الدكتور كاثيرسان: "نأمل أن يكون العلاج متاحًا بحلول نهاية العقد".

يعتمد الدواء على تقنية كريسبر التي يمكنها حذف وإعادة كتابة أجزاء من الحمض النووي داخل الخلايا.

وأضاف الدكتور كاثيريسان أنه على عكس العلاجات الأخرى المعتمدة على كريسبر، والتي يمكن أن تكلف ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني للجرعة الواحدة، فمن الممكن تصنيع Verve-101 بكميات كبيرة.

وأوضح: "نتوقع أنها لن تكلف أكثر من تكلفة عمليات القلب الأخرى لمرة واحدة مثل الدعامات"، حيث تعد أدوية الستاتين واحدة من أكثر الأدوية الموصوفة في المملكة المتحدة ويتناولها حوالي 8 ملايين بالغ، ويتم صرف أكثر من 71 مليون وصفة طبية للستاتينات كل عام، يمكن أن تكون الأدوية فعالة بشكل ملحوظ، حيث تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 50% ومخاطر السكتة الدماغية بنسبة الثلث - في حين تكلف ما لا يقل عن 15 جنيهًا إسترلينيًا لكل مريض سنويًا.

وقال البروفيسور واتسون، إن أكبر قلق بشأن العلاج الجديد هو السلامة: "إذا كنت تقوم بتحرير الجينوم البشري، فهذا أمر كبير، لذا علينا أن نتأكد من أنه آمن للغاية".

وأكد الدكتور أندرو بيلينجر، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في شركة Verve Therapeutics، إنه من المقرر أن تبدأ التجارب واسعة النطاق التي تشمل الآلاف من مرضى القلب في عام 2025.