شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتى يشيد بجهود مصر فى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتى بالجهود الكبيرة التى يبذلها الهلال الأحمر المصرى فى التعاون لتسهيل مهام استلام وتسليم المساعدات الإغاثية الكويتية المرسلة إلى قطاع غزة وفريق الجمعية المتواجد هناك.

وأكدت الجمعية - فى بيان اليوم الاثنين، استمرار الجسر الجوى الإغاثى الكويتى من أجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وذكر البيان أن ما تردد حول نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية إلى قطاع غزة عار تماما من الصحة، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله، وعدم الانجراف وراء الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكانت الجمعية كشفت في وقت سابق أن 90 بالمئة من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي دخلت قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين من العدوان.

يذكر أن دولة الكويت تعتبر ثالث أكبر دولة أدخلت مساعدات إغاثية لقطاع غزة، حيث قدرت بـ 412 طنا حتى 10 نوفمبر الجاري، فضلا عن إدخالها 12 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.