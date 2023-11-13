شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء خط قطار كهربائى خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة النقل على تنفيذ مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.

ويمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو وصولا إلى العاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل بطول حوالى 40 كم و8 محطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.

وسيتم دراسة تنفيذ هذا المشروع طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شبكة من النقل الأخضر الصديق للبيئة تخدم التوسعات العمرانية للدولة والكتلة السكنية فى الرحاب ودار مصر القرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة.

ومن المقرر أن تقدم الشركة الصينية عرض فنى ومالى خلال 12 شهر لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والاعمال المدنية للمحطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والأعمال الكهروميكانيكية لكل مكونات المشروع بالإضافة إلى الورشة وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الانشاء) للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية)

كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية) من مؤسسات التمويل الصينية.