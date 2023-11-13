شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد تعقد مؤتمرًا عماليًا حاشدًا غدًا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن النقابة ستعقد مؤتمرًا عماليًا حاشدًا، غدًا الثلاثاء، لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها، وذلك بحضور كل أعضاء النقابة العامة، ولجانها الفرعية بالمناطق والمحافظات، إلى جانب حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة.

أوضح رئيس النقابة، أن الهدف من المؤتمر دعم الدولة المصرية وحشد العاملين للاستحقاق الدستوري القادم، في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية لفترة رئاسية جديدة، وتوضيح الرؤى والمفاهيم حول ضرورة الحشد الكامل، لرئيس حمل على عاتقه أمانة استرداد مصر من أيدي جماعة غاشمة، كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية، كذلك التنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وما شهدناه من تطوير في كل قطاعات الدولة، قطاع النقل وقطاع الصحة وتطوير العشوائيات، والمدن الجديدة.

وأكد رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن كل تلك الأمور التى يجعل النقابة وأعضائها جميعا يلتفون خلف القيادة الحكيمة والرشيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: وعلينا أن نقدم للعالم صورة تبرهن على التفاف الشعب حول الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نقبل غيره بديلا.