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شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تتقدم بالتحية والشكر إلى القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وتؤكد الشركة المتحدة تقديرها الكبير لجهود القوات المسلحة المصرية التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتي قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.
وتثمن الشركة المتحدة في الوقت نفسه كل الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.
زيارة وفد الإعلاميين للمصابين في مستشفي العريش
الوفد الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارة مصابى فلسطين داخل مستشفى العريش
الوفد الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارة مصابى فلسطين فى مستشفى العريش
علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 تتحدث لأحد المصابين
علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (1)
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جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (22)
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