"المتحدة" تتقدم بالتحية والشكر إلى القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة لشمال سيناء

القاهرة - سامية سيد - وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، التحية والشكر إلى القوات المسلحة المصرية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلامي الشركة المتحدة، في العريش ورفح اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وتؤكد الشركة المتحدة تقديرها الكبير لجهود القوات المسلحة المصرية التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتي قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

وتثمن الشركة المتحدة في الوقت نفسه كل الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.



زيارة وفد الإعلاميين للمصابين في مستشفي العريش



الوفد الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارة مصابى فلسطين داخل مستشفى العريش



الوفد الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارة مصابى فلسطين فى مستشفى العريش



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 تتحدث لأحد المصابين



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (1)