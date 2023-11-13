شكرا لقرائتكم خبر عن 118 طائرة نقلت 3 آلاف طن.. تواصل جسر المساعدات الجوى لغزة عبر مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش بشمال سيناء 118 طائرة شحن تنقل مساعدات ومواد إغاثية لقطاع غزة تسلمها الهلال الأحمر المصرى، وقام متطوعون بتفريغها وإعادة نقلها وتجهيزها على شاحنات تحركت تباعا من العريش إلى معبر رفح فى طريقها لقطاع غزة.

وسجلت بيانات حركة استقبال المساعدات القادمة من منظمات دولية إغاثية ودول عربية وأجنبية منذ بدء استقبال الطائرات الناقلة للمساعدات فى 12 أكتوبر الماضى حتى صباح الإثنين 13 نوفمبر الجارى، استقبال 118 طائرة نقلت نحو 3 آلاف و100 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وأغطية من 31 دولة ومنظمة إغاثية.



تواصل جسر المساعدات الجوى لغزة عبر مطار العريش وتوضح حركة استقبال المساعدات، أن أول طائرة مساعدات هبطت بمطار العريش فى 12 - 10 -2023 كانت قادمة من الأردن تحمل 12 طن أدوية ومستلزمات طبية.

واستقبل مطار العريش أمس الأحد، 4 طائرات وهى طائرة قادمة من السعودية وتحمل 33 طنا من مواد غذائية وخيم ، وطائرة من الكويت تحمل 30.49 طن مواد غذائية وتجهيزات وطائرة من الدنمارك 47.789 طن مواد غذائية وادوات مدرسية ، وطائرة من الإمارات تحمل 5326.78 طن أدوات طبية.

وسجلت البيانات أن المنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات هى: منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية،، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، الاتحاد الأوروبى.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، اندونيسيا، فرنسا، المغرب، المملكة العربية السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل وتونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان.

وتضمنت المساعدات المنقولة إضافة لشحنات الأغذية والمواد الطبية والمستلزمات الإغاثية: سيارات إسعاف، أجهزة أشعة، وفلاتر مياه وخزانات مياه ومولدات كهرباء وكلارك، وأجهزة طبية وأبراج إنارة وجرافة وشرائح طاقة شمسية، ووصول 19 طبيبا بشريا من تركيا.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن شحنات المساعدات التى تصل لمطار العريش تنقل لقطاع غزة بمعرفة الهلال الأحمر المصرى، وتصل وفق الإجراءات المتبعة لمعبر رفح وتتخذ مسارها المصرح به حتى تصل لقطاع غزة ويتسلمها الهلال الأحمر الفلسطينى والأونروا وتوزع على أهالى غزة.