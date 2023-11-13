شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى: تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى، وموقف مشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" .

قال سويلم إن هيئة الصرف تقوم سنوياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية فى 4444 مصرف بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر، مشيرًا لأهمية أعمال تطهير المصارف لضمان قدرتها على استقبال وامرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها، بالإضافة لأعمال توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويًا، بالتزامن مع تشغيل 157 محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى إنتهى عمرها الافتراضى ، حيث إنتهت الوزارة من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 6 مليون فدان ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة 2.4 مليون فدان ، وقد تم خلال العام المالى السابق 2024/2022 الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان أخرى .

وأشار سويلم إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .

أضاف أنه يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، كما يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف .

ويتبع هيئة الصرف 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك فى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا”لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة 609 كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة .

وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026) .. فهو يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 401 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 110 ألف فدان .