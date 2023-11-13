شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الزراعيين العرب: مصر نفذت مشروعات غير مسبوقة لتطوير الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية المهندسين الزراعيين الكويتيين، الدورة الـ90 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بمدينة الكويت، لمناقشة التحديات التي تواجه الزراعة العربية وآليات النهوض بها لخدمة الأمن الغذائي العربي والتعاون العربي المشترك في تطوير القطاع الزراعي واعتماد رؤية عربية لمواجهة تأثير محدودية الموارد المائية علي إنتاج الغذاء واستعراض جهود الدولة المصرية للتوسع في المشروعات الزراعية .

واستعرض الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، خلال الاجتماع قصص نجاح الدولة المصرية للمشروعات القومية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر ممثلة في مشروعات استصلاح الأراضي في مشروعي توشكي وشرق العوينات ومستقبل مصر لتلبية احتياجات السكان من المنتجات الغذائية، موضحا ان هذه المشروعات ساهمت في تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأضاف "خليفة"، أنه تم خلال الاجتماع استعراض طموحات مصر في إقامة أكبر مزرعة نخيل تمور متميزة لأغراض التصدير بإجمالي 5 ملايين نخلة تستهدف زيادة الصادرات المصرية من التمور العربية المتميزة من البرحي والمجدول مشيدا بجهود اولة المصرية في زيادة الصادرات الزراعية المصرية الي الخارج ومنها صادرات الموالح والبطاطس والعنب والخضروات واحتلال مصر المركز الاول عالميا في صادرات الموالح بإجمالي 1.6 مليون طن خصوصا الصادرات الزراعية المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي من الموالح والعنب والبطاطس .

ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، إلى أهمية التعاون الزراعي العربي للنهوض بالقطاع الزراعي لارتباطه بالأمن الغذائى اعتمادا علي خطة عربية مشتركة تحقق أهداف الأمن الغذائي العربي من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية أكثر تحملا للتغيرات المناخية وأقل استهلاكا للمياه وأعلي من ناحية الإنتاجية في ظل زيادة الطلب العربي على المحاصيل الغذائية، مشددا على أهمية دور البحوث العلمية في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق هذه الأهداف القومية في رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.

وطالب "خليفة" الحكومات العربية بتوحيد معايير الحجر الزراعي بمختلف الدول العربية لتسهيل حركة تجارة وتبادل السلع والمنتجات الغذائية وتسهيل نفاذ هذه المنتجات لمختلف الأسواق الدولية مشيرا الى اهمية دور وزراء الزراعة العرب في اعتماد قواعد ومعايير مشتركة للتبادل التجاري في المنتجات الزراعية.