شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الجنوبية اجتماعًا موسعًا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث أوجه التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء تنسيق الأدوار المنوطة بكل من الائتمان والإصلاح الزراعي والأحياء وذلك بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين وسعاد حسن مدير مديرية زراعة القاهرة والمهندسة سارة إبراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة جنوبية وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة ومديري جمعية حلوان وكفر العلو ومسئولي الزمام ومفتشي حماية الأراضي والإصلاح الزراعي ومديري الإسكان ومسئولي المتغيرات المكانية بحي حلوان والتبين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية إلى جانب كل الأجهزة المعنية لتذليل كل المعوقات للتصدى لجميع المخالفات بجميع مراحلها بدءًا من إثبات حالة التعدي والمعاينات واستكمال كل الإجراءات بالأحياء المعنية حتى رفع كل الإجراءات التي تم اتخاذها على منظومة المتغيرات المكانية طبق التعليمات محافظ القاهرة.

وشددت على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد مؤكدة بالتصدي لعدم عودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحضور بتوفير التقارير اللازمة والبيانات الخاصة بحالات التعدي بصورة مفصلة من حيث وصف المخالفة والمعاينة لها والإجراءات التي تم اتخاذها وموقفها الحالي على منظومة المتغيرات لمتابعة التقارير الواردة بصورة مستمرة.