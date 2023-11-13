شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح نسب تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل نسب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع للمترو، الذى يربط القاهرة والجيزة بمدينة 6 أكتوبر، ويعبر من شارع الهرم، ويخدم المناطق السياحية بالجيزة، حيث ننشرت الوزارة فيديو يوضح نسب التنفيذ للمحطات والمسار وحفر الأنفاق بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الأنفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط، أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.