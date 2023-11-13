"هشموا رأسه" .. سيدة تُحرض عريس ابنتها على قتل صاحب محل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقتل مالك محل ألعاب كمبيوتر، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، بتحريض من والدة خطيبة أحدهما.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم) وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها، بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (سائقي توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجني عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجني عليه، فقاما بالتوجه للمجني عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفي محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.