الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط كوكتيل مخدرات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4.250 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة-3 فرد محلى وطلقة) بحوزة 6 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 842 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13.5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو

وزنت 8 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.