ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما سيارة " قيادة وملك الثاني" بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما تبين أن المتهم الثاني يعمل محاسب بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.