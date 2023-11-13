لسرقة مشغولات ذهبية.. ضبط المتهمين بقتل صاحب محل بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط المتورطين في واقعة قتل صاحب محل كمبيوتر وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بعين شمس.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس، من عامل مقيم بالمرج قرر بغياب شقيقه، -صاحب محل ألعاب كمبيوتر كائن بدائرة القسم- وأنه لدى توجهه لمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها.

بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة شقيقة داخل المحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة يعملان سائقي توك توك لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الفيوم، تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجني عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه.