محافظ الجيزة: نتصدي بحسم لجميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نفذت محافظة الجيزة، سلسلة من الحملات المكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة؛ لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم.

وكلف اللواء أحمد راشد،محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة، بإزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة ٥٠ ألف م ٢ بمنيل شيحة بمركز ومدينة ابوالنمرس، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

وشملت المخالفات التي تم إزالتها، مبنى مكون من دور أرضي و٣ أدوار، وعدد ٢ جمالون و أسوار ومنشآت مخالفة.

وشدد المحافظ، على إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجيل بمركز ومدينة أوسيم، وإزالة جمالون ومنشآت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بمنطقة كفر زهران بالمرازيق بمركز ومدينة البدرشين.

وأكد راشد، على رؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم، المتابعة الدورية لإزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها، والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها؛ لضمان عدم تكرار المخالفة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومشدداً على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها.

وأكد راشد، بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء؛ تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية .

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