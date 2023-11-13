رئيس "المتحدة": أزمة غزة قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ المشاركة القوية من الشركة بكل إعلامييها ومذيعيها والعاملين بها للفلسطينيين، تعتبر كلمة حق وتحرير لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمام معبر رفح اليوم الإثنين: صوتكم وصل وأصبح يؤخذ من قنواتنا أجزاء لقنوات دولية ونراها تقول الحق الذي قالته الشركة المتحدة من خلال قنواتها وإعلامييها.

وتابع: الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني ما هي إلا مؤسسات تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بينهم، وسنظل شعبًا واحدًا ونقف بجوار بعضنا البعض في مشاركة وليس معاونة ودعم ولكنها مشاركة واجبة على الشعب المصري.. القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها.

واستطرد: والمشوار هيكمل ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا سينصرنا ويحرر فلسطين والوطن العربي من الغمة.

ومن ناحيته قال المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: إنني أشكر حضوركم اليوم للمساعدة في تخفيف الحصار عن أشقائنا الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: ليس غريبًا على الشعب المصري أن يتضامن مع جميع أشقائه في جميع الظروف، ويضع حقوقهم المشروعة أمام أعينهم.

وتابع: حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث والتغطيات الإخبارية على مدار الساعة بقطاع غزة، لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث.