شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توعوي بصفحة وزارة العدل لأسباب تجريم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو توعوي يحمل مواد قانونية وأسباب تجريم نشر الشائعات والاخبار الكاذبة والعقوبة المقررة لذلك وفقا للقانون.

وتضمن الفيديو المنشور على صفحة وزارة العدل أسئلة حول لماذا جرم المشرع الشائعات؟ وعلى من تقع العقوبة؟ ونص العقوبة في المواد المقررة بقانون العقوبات.

وأشار الفيديو إلي أسباب تجريم الشائعات، والتي أهمها تسببها في تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحذر الفيديو المواطنين من أن يكونوا مصدر انتشار الشائعة.

كما تضمن الفيديو عقوبة مروج الشائعات وفقًا للمادتين 186 و 188 من قانون العقوبات والتي حددت بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتقع العقوبة على كل من نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو منسوبة كذبًا للغير من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.



فيديو توعوي

فيديو توعوي 2