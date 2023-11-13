شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الأول لطلبة مدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، موضحة أن الامتحان يبدأ 26 نوفمبر الجارى.

وأوضحت أنه بالنسبة لجدول الصف الأول الثانوي يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والدراسات الاجتماعية و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.

وعن جدول الصف الثانى الثانوى، يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والمواطنة و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.