شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تهنئ أول طبيب مصرى يتولى رئاسة الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت نقابة أطباء مصر الدكتور هاني عتيبة، ‏ابن كلية الطب بجامعة الأزهر، بمناسبة توليه منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية العريقة الذي يمتد تاريخها لأكثر من 425 عامًا.‏

وبدوره أشاد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بهذا الانجاز التاريخي، حيث إن الدكتور هانى هو أول طبيب مصري ‏وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع، قائلا: إن تولي الدكتور عتيبة هذا المنصب يمثل إضافة كبيرة لما يمتلكه من خبرات وقدرات عالمية كبيرة متمنياً له مزيداً من الازدهار والعلو.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن الدكتور هاني عتيبة قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر في عام ‏‏1979م، وعين بعدها نائبًا في قسم القلب بكلية طب الأزهر، ثم حصل بعدها على درجة الماجستير من ‏الكلية ذاتها سنة 1983م، ليسافر بعدها في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏ويتخصص في أمراض القلب التداخلية، ويبدأ بعدها عمله بالكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏حتى صار أحد أبرز استشارييّ أمراض القلب التداخلية فيها، واستمر في العمل والترقي بالكلية الملكية العريقة بجلاسكو حتي أصبح رئيسا لها، ليكون أول خريج من خارج الكلية، بل ومن خارج المملكة المتحدة، ينال هذا المنصب الرفيع وذلك منذ تأسيس الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو منذ أكثر من 400 عام.

وأكدت نقابة أطباء مصر أنها دائما ترحب بأبنائها وتتطلع للتعاون المثمر والدائم في نقل وتبادل الخبرات بما يعود علي شباب الأطباء والمهنة بكل خير.