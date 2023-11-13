شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، في قافلة تعليمية إلى إدارة أوسيم التعليمية لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي"، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

استهدفت القافلة متابعة سير العملية التعليمية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية، وذلك بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي، وبحضور محمد يحيى الحبشى مدير عام الإدارة وصبحى ظريف وكيل الإدارة، حيث تم توجيههم إلى مقر ديوان الإدارة ومدارس الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية.

تابعت القافلة مدارس: أوسيم الابتدائية المشتركة، وأوسيم الابتدائية الجديدة، وأوسيم الثانوية التجارية المشتركة، ودار الهدى الرسمية لغات، وعمرو بن العاص الابتدائية المشتركة، والسادات تعليم أساسىي، وأيمن سمير الإعدادية، وممدوح سالم الابتدائية، وأوسيم الحديثة، وطلائع المستقبل تعليم أساسي، والإسماعيلية الإعدادية بنات، والقاهرة الابتدائية ف1، والزيدية المشتركة، وأوسيم الثانوية المشتركة، وعز الدين فهمى، وعمر بن الخطاب الثانوية.

كما تابعت القافلة مدارس: برطس الثانوية، والقيراطيين الصناعية، والصفا تعليم أساسىي، وصيدا الابتدائية، والمنال تعليم أساسىي، وأوسيم تعليم أساسىي، والجيل الجديد تعليم أساسى، وبشتيل الثانوية، وعلى مبارك الابتدائية المشتركة، والمجد الابتدائية المشتركة، والبراجيل الابتدائية الجديدة، وأكتوبر الابتدائية المشتركة، والأمل تعليم أساسى، وبشتيل الابتدائية الجديدة المشتركة، وبشتيل الإعدادية بنين، وبشتيل الإعدادية بنات، ونجيب محفوظ الإعدادية، وباحثة البادية الابتدائية المشتركة، ودولسى الثانوية، والفاروق عمر الإعدادية الثانوية.

وتفقدت القافلة طابور الصباح والفصول الدراسية والمعامل وشئون الطلاب ومطابقة المناهج الدراسية للجدول الزمنى والسجلات ودورات المياه والنظافة العامة بالمدارس، وقامت بتقييم المدارس من حيث الأداء والانضباط.

ووجهت وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية



قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة أوسيم التعليمية