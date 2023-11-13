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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الشركة المتحدة يزور مستشفى العريش لدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زار وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم، وحرصوا على التحدث معهم.
وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يزور مستشفى العريش
أعضاء وفد المتحدة خلال زيارة مستشفى العريش
بالإضافة إلي مشاركة، داما الكردي، ورعد الدوري، وأمل خالد مضهج، ومحمود التوني، وأحمد الطاهري، وخلود زهران، وريهام السهلي، وخالد مرسي، وإبراهيم جاد، وبشير حسن، ومحمد عبد الباقى، ونانسي نور الدين، ورغدة منير، ويسري أبو المعاطي، وإيمان الحصري، وإسلام عبد الحكيم، وبثينة مصباح، وعزيز أحمد، ومحمد حنفي.
وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة فى الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة. وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.
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