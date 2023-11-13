شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سالمان: القضية الفلسطينية قضيتنا.. ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، متابعا: "القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللى تتفق الرؤي مع الشعب المصري.. ومعا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربي من الغمة".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المؤتمر الصحفي مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى وحياة كريمة من أمام معبر رفح.



كلمة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة



الدكتور عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة



المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



كلمة عمرو الفقثى خلال المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



كلمة أشرف سلمان خلال المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



ألبيرت شفيق



أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة



وفد الشركة المتحدة



وفد الشركة المتحدة



الوفد الإعلامي للشركة المتحدة



المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة



المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



قوافل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية