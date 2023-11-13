أخبار مصر

أشرف سالمان: القضية الفلسطينية قضيتنا.. ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سالمان: القضية الفلسطينية قضيتنا.. ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، متابعا: "القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللى تتفق الرؤي مع الشعب المصري.. ومعا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربي من الغمة".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المؤتمر الصحفي مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى وحياة كريمة من أمام معبر رفح.  

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (1)
كلمة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (2)
الدكتور عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (3)
وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (4)
كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (5)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (6)
وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (7)
كلمة عمرو الفقثى خلال المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (8)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (9)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (10)
كلمة أشرف سلمان خلال المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (11)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (12)
ألبيرت شفيق

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (13)
أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (14)
وفد الشركة المتحدة 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (15)
وفد الشركة المتحدة 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (16)
الوفد الإعلامي للشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (17)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (18)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية 

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (19)
قوافل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة (20)
المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements