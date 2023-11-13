شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: جهود القيادة السياسية سهلت دخول المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو مجدي مسئول التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بداية من 21 أكتوبر الماضي وحتى يوم 31 أكتوبر كان 108 شاحنات دخلوا إلى قطاع غزة، متابعا: "دخول المساعدات للقافلة الأولي بجهود القيادة السياسية وعقد قمة القاهرة للسلام وهو ما ساعد في دخول المساعدات والمؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام المعبر".

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحياة كريمة عند معبر رفح: "مع انتهاء أعمال القافلة الأولي رغم غموض الموقف داخل فلسطين.. وقدمنا مساعدات طبية عاجلة ومستلزمات طبية طبقا للأكواد الطبية المعمول بها.. ولم يكن لدينا رصد لما هو مطلوب في وقتها.. وقدمنا مساعدات عاجلة من التحالف الوطني ويتم استخدامها بشكل سريع وقدمنا شاحنات تحتوي على المياه".