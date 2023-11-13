شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى: 337 شاحنة بحمولة 6740 طن مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة، مبينا أن إجمالي شاحنات المساعدات وصلت إلى 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات.

أضاف عمرو مجدي، خلال مؤتمر صحفى من امام معبر رفح، أن هناك 78 شاحنة من المساعدات الطبية تحتوي على 1560 طن مساعدات، فضلا عن 21 شاحنة مساعدات تضم أغطية وأكفان تحتوى على 420 طن.

أشار إلى أن هناك 32 كيانا شاركوا في هذه المساعدات، حيث تنوع بين جهات متعاونة ومشاركة، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات لإرسالها الى معبر رفح، بواقع 422 ألف ساعة عمل تطوعية، مضيفا: "هذا حجم ضخم حدث في 33 يوما فقط".