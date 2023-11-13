شكرا لقرائتكم خبر عن جولة وفد الشركة المتحدة لزيارة المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم، وحرصوا على التحدث معهم.



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (1)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (2)

وضم وفد الإعلاميين، محمد السعدى، تامر مرسى، والبيرت شفيق، وإيمان أبو الخير، ودينا عبد الفتاح، وائل عبد العزيز، ولميس الحديدي، ويوسف الحسيني، وسارة طه، وجاسمين عبد الجليل، وأميمة عبد المجيد، وعبد الفتاح مصطفي، وأحمد الدريني، ومحمد شردي، ولبني عسل، جابر القرموطي، وعمرو شبانة، وعلا الشافعي، ودعاء جاد الحق، وأحمد زيد، وتامر حنفي، ومحمد عبد الرحمن، ولما جبريل، وندا رضا، وداليا عبد الرحيم على، وشافكي المنيري، ومصطفي عمار، وأية إبراهيم.

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (3)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (4)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (5)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (6)

بالإضافة إلي مشاركة، داما الكردي، ورعد الدوري، وأمل خالد مضهج، ومحمود التوني، وأحمد الطاهري، وخلود زهران، وريهام السهلي، وخالد مرسي، وإبراهيم جاد، وبشير حسن، ومحمد عبد الباقى، ونانسي نور الدين، ورغدة منير، ويسري أبو المعاطي، وإيمان الحصري، وإسلام عبد الحكيم، وبثينة مصباح، وعزيز أحمد، ومحمد حنفي.

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (7)

وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن مواد غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.

وتزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأعلام مصر وفلسطين، تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وحملت لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (9)

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (10)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (11)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (12)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (13)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (14)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (15)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (16)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (17)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (18)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (19)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (20)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (21)



جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (22)



