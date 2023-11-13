شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى من أمام معبر رفح: نقدم عملا إغاثيا الأكبر عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المجهودات التي قام بها التحالف منذ 7 أكتوبر الماضى وحتى اليوم، مشيرا إلى ان هناك تداخلات متنوعة بين المساعدات وتقديم الدعم للفلسطينيين العالقين في مصر، التي حالت الحرب دون عودتهم مرة أخرى إلى بلدهم، عبر تهيئة الظروف لاستضافتهم حتى انتهاء الأزمة، وأيضا تقديم الدعم للمرافقين، واستعداد مؤسسات التحالف لتقديم تدخلات طبية.

وأشاد عمرو مجدي، خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح، بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلا: "اتولد كيان عملاق.. يقدم عمل إغاثي على مستوى إقليمي والأكبر في تاريخ العمل التطوعي والأهلي عالميا".