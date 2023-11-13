شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول التحالف الوطنى: جهزنا أول قافلة لأهل غزة خلال 36 ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو مجدي مسئول التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه تم تجهيز أول قافلة لأهل غزة وفلسطين خلال 36 ساعة، وكانت تضم 95 شاحنة من المساعدات و3 سيارات إسعاف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحياة كريمة عند معبر رفح: "الشاحنة الأولي وصلت يوم 14 أكتوبر وتم التنسيق للتحرك إلى معبر رفح وكان مكنشي في إمكانية في الوقت ده لدخول المعبر.. وعدد كبير من المتطوعين قرروا التواجد أمام معبر رفح من أجل الاطمئنان على الشاحنات ودخولها إلى معبر رفح.. وفجر يوم 21 أكتوبر دخلت أول شاحنة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".