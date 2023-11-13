شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 90% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة وتعافيها يحتاج لسنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إن 90% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة والموجود الآن لا يجد وقودا والحمل كبير لا شك في ذلك، وسيستمر الأمر إلى أن تتعافى المنظومة الصحية في غزة، وهذا يحتاج لسنوات كبيرة، "وتظل مصر تحمل الحمل الكبير ومنفتحين على منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصديقة بهدف تقديم سبل الدعم".

وأضاف وزير الصحة: "المساعدات يتم توجيهها للهلال الأحمر ولا شك أننا في وقت سابق نقلنا مستلزمات طبية إلى الجانب الآخر، ومستعدين لتقديم كل الدعم الممكن للمصابين، وحتى عند وقف إطلاق النار ممكن ندخل ونعالجهم هناك".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذى تقدمه وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري فى الكارثة الصحية التى يشهدها قطاع غزة.

وقال حاتم، إن مصر دائما حاضرة في وقت المخاطر وهذا ما اتضح خلال الأزمة الراهنة التى يشهدها قطاع غزة، وذلك على خلفية استمرار القصف الإسرائيلي على المستشفيات.

وأشار الدكتور أشرف حاتم خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لعرض جهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم الصحي لأهل غزة، إلي تطوع عدد كبير من الأطباء المصريين للمساهمة فى علاج الجرحي والمصابين من الشعب الفلسطيني، وقال: معظم الأطباء من تخصص الجراحة العامة .

وشهدت الجلسة التى عقدتها لجنة الصحة عرض فيلمين يتضمنان شهادات حية من الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج حاليا بالمستشفيات المصرية.