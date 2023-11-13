دفن جثة مسن توفي في انهيار جزئي لعقار بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بدفن جثة مسن توفي إثر انهيار جزئي لعقار مكون من عدة طوابق، عقب الانتهاء من الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والإستعلام عن العقار من الحي.

كان مُسن لقي مصرعه إثر إنهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات بمصر القديمة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.