ضبط عاطلين في الإسكندرية بحوزتهما ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلَين بالإسكندرية؛ لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.