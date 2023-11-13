ضبط عاطل في القاهرة بحوزته هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة وإتجار المواد المخدرة.