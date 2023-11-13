ضبط شخص في البحيرة بحوزته عملات محلية وأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-فاطمة عادل:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالبحيرة، بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة أفادت قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.