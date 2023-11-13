أمن القاهرة يكشف غموض "جثة السيدة زينب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة السيدة زينب.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة شخص دائرة قسم شرطة السيدة زينب.

انتقل مأمور المركز رفقة ضباط وحدة المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "خالد.م." 40 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تقرير مفتش الصحة أثبت أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.