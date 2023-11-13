الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر جمادى الأولى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٥ هجرية.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم استطلاع هلال شهر جمادى الأولى، اليوم بعد صلاة المغرب وتعذرت رؤية الهلال.