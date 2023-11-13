وكيل "زراعة الشيوخ": زيارة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة خطوة مهمة للنهوض بزراعة القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التي نظمتها لجنة الزراعة والري بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، اليوم لمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة منه بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات".

وأشار "السباعي"، إلي أن ما تم استعراضه ومشاهدته اليوم في الزيارة سيتم إضافته في الدراسة المقدمة منه بشأن التحديات التي تواجه زراعة القطن المصري، بهدف للوقوف على تلك التحديات على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة، بما يحقق في النهاية الغرض من الدراسة المقدمة بشأن زراعة القطن- التحديات والمحفزات" والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وأوضح "السباعي"، أن أهم ما يمييز صناعة الغزل والنسيج هو اعتمادها على الزراعة ولاسيما محصول القطن المصري، الذي يتمتع بتاريخ كبير، يستدعي منا الحفاظ عليه وإحياء الصناعة التى قامت عليه وتميزت فيها مصر من قبل.

وأكد أن لدينا فرصة كبيرة حاليًا علينا الاستفادة منها للنهوض بمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، في ظل الاهتمام الرئاسي الكبير بذلك الملف، في التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتفقد اليوم وفد برلماني من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري، أعمال التطوير التي تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ويضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن، وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.