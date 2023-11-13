مصر للطيران تشارك بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في معرض دبي للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شاركت مصر للطيران بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في العرض الثابت بمعرض Dubai Airshow الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، وتعتبر الطائرة من أحدث طائرات الشركة التي إنضمت لأسطولها مؤخراً، وتمتلك مصر للطيران منها 7 طائرات.

وقامت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاون مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة وكافة القطاعات والإدارات المعنية بالتنسيق مع شركة إيرباص لتشغيل رحلة خاصة رقم MS3215 من طراز إيرباص A321neo إلى مطار أل مكتوم الدولي لتتواجد الطائرة في ساحة العرض الثابت أمام ضيوف معرض Dubai Airshow، وتُعد مصر للطيران أول شركة في إفريقيا تضم هذا الطراز إلى أسطولها.

وتتميز الطائرة بمقصورة ذات تصميم واسع، والذي يتكون من فئتين، وهي درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً بالإضافة إلي الشاشات الشخصية في كل مقعد وخدمة الإنترنت وغيرها من أعلي مستويات الرفاهية لتعزز من مساعي الشركة لزيادة عدد الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وقد تمّ تزويد الطائرة بمحركات من طراز CFM.

وتعتبر طائرة أيرباص من طراز A321neo هي الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في أيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، مما يعزز قدرة مصر للطيران على الاستفادة من الكفاءة، وعلى الوفاء بإلتزاماتها تجاه الاستدامة، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل.