خدمات تعليمية متميزة.. وزير التعليم العالي يكشف عدد الطلاب الوافدين إلى مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن عدد الطلاب الوافدين إلى مصر بلغ أكثر من 26 ألف طالب هذا العام، مقارنة بـ 12 ألف طالب في عام 2020، وهو ما يعكس حجم الطفرة في هذا القطاع، ومدى الإقبال من الطلاب للدراسة في مصر في مختلف التخصصات من مختلف دول العالم.

وأضاف "عاشور"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الجامعات المصرية الحكومية تستقبل الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وانضمت إليها لأول مرة هذا العام الجامعات الخاصة والأهلية، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الطلاب، مؤكداً العمل على زيادة الأعداد من الطلاب الوافدين، استغلالا لما تمتلكه جامعاتنا المصرية من مقومات وإمكانات لخدمة الطلاب في مختلف التخصصات، وخاصة ما تتمتع به الجامعات الأهلية والخاصة في هذا الصدد.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى ما تقدمه الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة من خدمات تعليمية متميزة، ساهمت في زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمصر في مختلف التخصصات.