شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "اسمحولي أن أرحب بيكم جميعا.. رؤساء الدول والحكومات وكل الشركات التي شاركت معانا في معرض التجارة". وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعا". وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "أوجه لكم الشكر على المشاركة الإيجابية.. وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.. اشكرك جدا جدا على الجهد المبذول". وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، واتمني أن المعرض يقوم بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا". قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، متابعا: "القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللى تتفق الرؤي مع الشعب المصري.. ومعا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربي من الغمة". أشرف سالمان: القضية الفلسطينية قضيتنا.. ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده الرئيس السيسي: مصر تقوم بدور إيجابى فيما ينفع الناس وحريصة على البناء والتعمير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالفصل الدراسي الأول يناير المقبل، موضحة أنها ستعقد إلكترونيا على التابلت للطلاب الذين بحوزتهم الأجهزة اللوحية، موضحة أنها ستعقد وفق ضوابط العام الماضي جزء من الأسئلة اختيار من متعدد إلكترونى وجزء مقالى يعقد فى نفس الوقت وزمن الامتحان المخصص لكل مادة. وزارة التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت الحكومة: إتاحة 1250 فرصة على الخريطة الاستثمارية موزعة على 56 جهة ولاية

الرئيس السيسي: أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة

كشف عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة، مبينا أن إجمالي شاحنات المساعدات وصلت إلى 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات. قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشعب الفلسطينى واجه ظروفا قاسية بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مؤكدا تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء فى جميع الظروف. اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومات الغربية التي تدعم الغزو الإسرائيلي لغزة باتباع معايير مزدوجة، وأشار الأمين العام للمجموعة إلى أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا بكل قوتها لأنها تعرضت لهجوم من روسيا لكنها لا تدعم غزة أمام القصف الإسرائيلي. العفو الدولية تتهم الغرب الداعم لإسرائيل بازدواجية المعايير بشأن حرب غزة عمرو الفقى: "المتحدة للخدمات الإعلامية" ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية. وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى و150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الصحية واستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مؤكداً تجهيز وتخصيص 37 مستشفى في 8 محافظات لاستقبال الحالات، وتوجد حاليا حالات في عدد 13 مستشفى. وصل منذ قليل، وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش. ومن بين الحضور محمد السعدى، تامر مرسى، البيرت شفيق، يوسف الحسيني، لميس الحديدي، محمد شردي، ريهام السهلي، علا الشافعى، أحمد الطاهرى، سارة حازم، جاسمين طه زكى. صرح الدكتور عاصم الجزر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تشطيب 1920 وحدة سكنية بمشروع جنة 3 بالتوسعات الغربية بمدينة الشيخ زايد، كما تم ويجري تنفيذ 2664 وحدة سكنية، 111 عمارة بمشروع جنة 2 بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب مشروعات البنية التحتية بالتوسعات، منوهاً عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بتوسعات المدينة، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات الاستثمارية. وزير الإسكان: تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الغربية فى الشيخ زايد ثمن وزير الريادة والتمكين الفلسطينى أسامة السعداوى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الشديد على التوصل للتهدئة وإنهاء النزاع ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. واصفًا الدور المصرى الراهن تجاه القضية الفلسطينية بـ"التاريخى". جهزت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 6 شاحنات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية. حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 26 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 26 درجة وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل" "التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء في غزة وزير فلسطينى يثمن حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاع الراهن ويصف دورها بـ"التاريخى" وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى و150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيينوفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصل إلى مطار العريش

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: 337 شاحنة بحمولة 6740 طن مساعدات لغزةوزير الصناعة: التجارة بين الدول الأفريقية منخفضة أمام مثيلتها من خارج القارة