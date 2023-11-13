شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الوضع المأساوي في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، على حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنساني المأساوي بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم الاثنين من وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"- إن الوزيرين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.