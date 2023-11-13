شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يستقبل وفدا صينيا لبحث تبادل العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور ممدوح معوض- نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية- وفد شركة جوشى الصينية برئاسة جان ليو - نائب المدير العام لشركة جوشى بالصين، وشاندوج - نائب المدير العام لشركة جوشى مصر- وويان شاو- المكتب التعليمى والعلمى بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة- وأعضاء من مركز الصين لتبادل العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا الصينى.

تم عرض فيلم وثائقى عن المركز القومى للبحوث ونشأته وتطوره. ثم قدم دكتور ممدوح معوض عرضاً عن معاهد المركز وتخصصاته وخططه البحثية، وأوجه التعاون مع الجانب الصينى، فيما استعرض الدكتور شريف زين العابدين -القائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمه والثروات المعدنية - تقريراً عن التعاون المشترك بين المركز وشركة جوشى مصر.

ومن جانبه، أكد دكتور ممدوح معوض – نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية- على أهمية المشروعات المشتركة بين الجانبين، مؤكدا حرص المركز القومى القومى للبحوث على تكثيف التعاون بين المركز وشركة جوشى الصينية فى مجال الألياف الزجاجية.

جديرا بالذكر، أن شركة جوشى قد أهدت المركز جهاز البلازما المقترن حثيا ICP والذى يستخدم لقياس العناصر الكيميائية بتركيزات حتى جزء فى المليون فى عينات مختلفة مثل المعادن والسيراميك والتربة والمياه والعينات العضوية ليكون نواة لتجهيز المختبر المصرى الصينى المشترك للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة، وستقوم الشركة باستكمال التجهيزات اللازمة للمختبر.

يذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى للمختبر المشترك على هامش الزيارة. وقد قام الوفد الصينى بزيارة معرض المنتجات البحثية بالمركز وأبدوا إعجابهم بالمنتجات البحثية القابله للتطبيق على المستوى الصناعى.