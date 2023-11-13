شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عشر من نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.