شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمود يحيى القضية الفلسطينية بلوحة من الطبيعة في مهرجان الجيزة للتمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبت لوحة فنية لعلم فلسطين، مصنوعة من خامات طبيعية تتميز بها مدينة الواحات البحرية، الأنظار، في افتتاح مهرجان الجيزة للتمور، والذى تنظمه محافظة الجيزة على مدار يومين بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر.

وقال الفنان مصطفى محمود عيد، مصمم اللوحة، وأحد المشاركين في مهرجان الجيزة للتمور، أنه قرر أن يفتتح مشاركته في المعرض بلوحة فنية تحمل علم فلسطين، دعمًا للقضية، مشيرًا إلى أن اللوحة استغرقت في التجهيز نحو يوم ونصف.

وأوضح "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللوحة مصنوعة بخامات طبيعية من مدينة الواحات البحرية، والتي تشتهر بزراعة النخيل، حيث استخدم في صنعها الخشب والرمال الطبيعية وليف النخيل.

وأشار إلى أنه يصنع لوحاته معتمدًا على الخامات الطبيعية فقط، حيث يقوم بالنحت على جذوع النخل أو الحجارة الرملية ويشكل اللوحة باستخدام الرمال وغيرها من خامات النخيل.

يأتي مهرجان الجيزة للتمور في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويهدف المهرجان إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية، حيث يعد استكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

يشارك في المعرض 70 عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.



الفنان مصطفى محمود مصمم اللوحة



جانب من اللوحات



لوحات فنية عن فلسطين