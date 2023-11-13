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الخليج 365: الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية.. ويؤكد: أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة لا ينقصها إلا التنسيق.. مصر تقوم بدور إيجابى فيما ينفع الناس وحريصة على البناء والتعمير.. وزير الصناعة: توقيع اتفاقيات بقيمة 3 مليارات دولار.. رانيا المشاط تؤكد: فجوة تمويل البنية التحتية فى أفريقيا تقدر بـ170 مليار دولار سنويا.. وأمين منطقة التجارة الأفريقية: القاهرة أول الداعمين للتكامل فى القارة
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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