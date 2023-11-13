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الأوقاف: قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبى فى 300 مسجد الخميس المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبى فى 300 مسجد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار جهودها الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ  عقب صلاة العشاء، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة فى المشاركة على مستوى الجمهورية .

وبيان تلك المساجد كالتالى: 

 مساجد الإسكندرية

مساجد الإسكندرية

 

مساجد البحر الأحمر
مساجد البحر الأحمر

 

 

مساجد الجيزة
مساجد الجيزة

 

 

مساجد الدقهلية
مساجد الدقهلية

 

 

مساجد الشرقية
مساجد الشرقية

 

 

مساجد الفيوم
مساجد الفيوم

 

 

مساجد القاهرة
مساجد القاهرة

 

 

مساجد القليوبية
مساجد القليوبية

 

 

مساجد المنيا
مساجد المنيا

 

 

مساجد بنى سويف
مساجد بنى سويف

 

 

مساجد دمياط
مساجد دمياط

 

 

مساجد قنا
مساجد قنا

 

 

مساجد مطروح
مساجد مطروح

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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