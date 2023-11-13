شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من اسطنبول والتي تحمل على متنها 165 راكبا، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في استقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوى الحالي، حيث تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيا.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن استقبال الطائرة، وتقديم جميع الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب، وبالفعل احتفلت إدارة المطار بطاقم الطائرة والركاب وسهلوا جميع إجراءات الوصول.