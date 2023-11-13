نقابة الغزل والنسيج تنظم مؤتمرا عماليا حاشدا غدا لدعم السيسي فى الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - تنظم النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفه، وذلك بأحد شركات الغزل والنسيج بطنطا .

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس السيسى لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، إن اختيار مدينة طنطا كان لكونها تضم مواقع عمالية وإقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية ،موكدا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها ،وأفعالها ،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا ،وهو يعلمه العمال جيدا .

وأضاف رئيس النقابة العام للغزل والنسيج، أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم.

جدير بالذكرأن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.