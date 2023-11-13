شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مهرجان التمور فى نادى الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قبل قليل، مهرجان الجيزة للتمور، والذي تنظمه محافظة الجيزة على مدار يومين بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي المهرجان في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها.

ويهدف المهرجان إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية، حيث يعد استكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

يشارك في المعرض 70 عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدد من المحافظات علي مستوى الجمهورية.

حضر الافتتاح إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب محافظ الجيزة، والدكتورة حنان أبو زيد نائب محافظ الوادى الجديد، واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ومحمد نور السكرتير المساعد، واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة، وأنور بن حصوصة الملحق التجارى بالسفارة السعودية، والدكتورة أسماء العوايشة مساعد المستشار الاقتصادى لسفارة الأردن، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات بالجيزة.



جانب من افتتاح مهرجان التمور



افتتاح الوزير والمحافظ