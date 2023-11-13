شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان أجنحة العارضين بمهرجان الجيزة للتمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، أجنحة العرض في مهرجان الجيزة للتمور، والذي تنظمه محافظة الجيزة على مدار يومين بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بما شهده اليوم الأول للمهرجان من تعاون ومشاركة من عدد من المحافظات والدول، حيث يشارك نحو 70 عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور.

يأتي المهرجان في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها.

ويتضمن المهرجان موضوعات عن (أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - إدارة آفات نخيل البلح الحشرية).



جانب من مهرجان التمور



مهرجان التمور