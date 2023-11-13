شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تطلق رشقة صواريخ.. وانفجارات في تل أبيب وعسقلان وزيكيم وغوش دان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دويت في مغتصبة زيكيم بغلاف غزة، ووقعت انفجارات عدة في كل من "غوش دان" و"شفالا" وعسقلان، و "تل أبيب" و"حولون".

وقال الناطق باسم المجلس الإقليمي لساحل عسقلان: "إنه على ما يبدو سقط صاروخ داخل أحد المستوطنات المحيطة، وهناك أضرار في المنازل والمركبات."

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقة صواريخ على المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، ردا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين.